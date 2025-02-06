23-летний вологжанин погиб в пожаре

Возгорание произошло в среду вечером, 5 февраля, в доме №73в на улице Пугачева в областной столице. Жильцы дома сообщили в экстренные службы о том, что загорелась квартира-студия на первом этаже. Об этом рассказали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Вологодской области.

Прибывшие огнеборцы вскрыли дверь квартиры и обнаружили проживающего там молодого человека без сознания. К сожалению, спасти мужчину не удалось, бригада скорой помощи констатировала смерть. Специалисты МЧС вывели в спасустройствах из задымленных помещений 15 человек, ещё 30 эвакуировались самостоятельно.

Ликвидировать возгорание удалось на площади 20 квадратных метров. Наиболее вероятной причиной пожара дознаватели МЧС России считают неосторожное обращение с огнём со стороны погибшего.