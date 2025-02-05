Андрей Накрошаев заявил о капитальном ремонте еще одной улицы Вологды

Мэр Вологды Андрей Накрошаев заявил о проведении капитального ремонта участка улицы Северной Вологды – от перекрестка с улицей Дальней до Северной, 33.

По его словам, контракт на ремонт выиграла компания «Бисад». Общая стоимость работ – 132 млн рублей, большая часть которых будет выделена из бюджета области.

«Подготовительные работы стартовали в конце 2024 года. Здесь будет обновлено более километра дорожного полотна. Разметку планируется нанести долговечную – из термопластика и холодного пластика. Также предусмотрен ремонт тротуаров», - уточнил Андрей Накрошаев.

Согласно контракту, работы по капитальному ремонту должны завершиться в сентябре.