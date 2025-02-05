Андрей Накрошаев заявил о капитальном ремонте еще одной улицы Вологды

[ Общество ]

Мэр Вологды Андрей Накрошаев заявил о проведении капитального ремонта участка улицы Северной Вологды – от перекрестка с улицей Дальней до Северной, 33.

По его словам, контракт на ремонт выиграла компания «Бисад». Общая стоимость работ – 132 млн рублей, большая часть которых будет выделена из бюджета области.

«Подготовительные работы стартовали в конце 2024 года. Здесь будет обновлено более километра дорожного полотна. Разметку планируется нанести долговечную – из термопластика и холодного пластика. Также предусмотрен ремонт тротуаров», - уточнил Андрей Накрошаев.

Согласно контракту, работы по капитальному ремонту должны завершиться в сентябре.

Теги:
капитальный ремонт дороги
 

Последние новости

Андрей Накрошаев заявил о капитальном ремонте еще одной улицы Вологды
Вологодские лыжники завоевали первые медали первенства округа
Девятилетняя девочка пострадала в ДТП в Череповце
Качество череповецкого воздуха проверила партия «Новые люди»
Еще в двух вологодских муниципалитетах запрещен выход на лед
Антиалкогольная компания набирает обороты. В России предложили поднять возраст продажи алкоголя
В Братске сняли с линии всю партию вологодских троллейбусов
Ссора сожителей из-за пульта переросла в драку в Череповце
В Череповце концентрации загрязняющих веществ превышены в несколько раз
Следственный комитет проводит проверку по факту нападения на фельдшера в Вологде