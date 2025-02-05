Вологодские лыжники завоевали первые медали первенства округа

[ Спорт ]

Вологодские лыжники завоевали медали первенства Северо-Западного федерального округа, стартовавшего в Архангельской области.

В первый соревновательный день лыжники бежали гонку классическим стилем. Женщины 10 км, мужчины 15 км.
Светлана Заборская заняла второе место в женской гонке с результатом 30:15.7. Алексей Шемякин завоевал серебро среди мужчин, показав время 39:44.0.

Оба спортсмена представляют сразу два региона - Вологодскую и Архангельскую области. Победу в обоих гонках одержали лыжники из Санкт-Петербурга Рада Тарасенко и Егор Рудый.

Чемпионат Северо-Западного ФО завершится 9 февраля. Впереди спортсменов ждет спринт, эстафета и гонка свободным стилем 10 км у женщин и 15 км у мужчин.

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