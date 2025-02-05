Качество череповецкого воздуха проверила партия «Новые люди»

Партия «Новые люди» проверила качество атмосферного воздуха в Череповце. Как и следовало ожидать, одним из предприятий, загрязняющий воздух города, оказался металлургический гигант «Северсталь».

Несмотря на заявления руководства компании о проводимых мероприятиях по улучшению экологической ситуации и программах по снижению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, сами череповчане жалуются на то, что вынуждены дышать загрязненным воздухом.

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» и депутат Вологодской городской Думы Александр Борисов вместе с командой провел независимую экспертизу качества воздуха в городе.

«Выбранные контрольные точки безапелляционно могут считаться представительными хотя бы потому, что они определены ВАМИ (ПАО «Северсталь», — прим) же при разработке проекта сокращения санитарно-защитной зоны. Этот проект, искусственно огибая зоны жилой застройки и иные объекты, которые по закону не могут находиться в границах такой зоны, фактически подгоняется под интересы промышленного предприятия», — пояснил Александр Борисов представителям кампании.

Тем не менее, в границах санитарно-защитной зоны оказались жилые кварталы, школы, детские сады, больницы, продовольственные склады и водозаборные сооружения.

Экспертизу проводила аккредитованная экологическая лаборатория ООО «НПЦ «ПРОМЭНЕРГО»». По её результатам, ряд загрязняющих веществ превышает предельно-допустимые концентрации (ПДК) в несколько раз.

В частности, нормативы максимальных разовых предельно допустимых концентраций превышены: по формальдегиду – более чем в 2 раза, по фенолу – до 40 раз, по сероуглероду – до 3,5 раза.

Среднесуточные предельно допустимые концентрации превышены: по хрому – до 2,7 раза, по диоксиду серы – до 1,8 раза, по бензолу – до 4,5 раза, по формальдегиду – до 5 раз, по фенолу – до 16,7 раза.

Предельно допустимая концентрация керосина превышена более чем в 125 раз!

«Эти показатели действительно критичны для здоровья, особенно при хроническом воздействии. Например, вдыхание паров керосина разрушает лёгкие, вызывает отравление, поражает печень и нервную систему. Особенно опасно для детей и людей с хроническими болезнями дыхательной системы. Это не просто «плохая экология» — это реальная угроза здоровью и жизни! Промышленники обязаны соблюдать экологические нормы. Это не просто цифры. Это наше здоровье. Это наше будущее», — уверен Александр Борисов.

Региональное отделение партии «Новые люди» намерено добиваться изменения экологической ситуации в городе.