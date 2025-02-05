Еще в двух вологодских муниципалитетах запрещен выход на лед

[ Общество ]

Еще два муниципалитета Вологодской области – Междуреченский и Вожегодский округа ввели полный запрет выхода на лед.

Всего, по данным управления МЧС, в настоящее время запреты выхода на лед введены в 17 муниципальных образованиях - Бабаевском, Верховажском, Вожегодском, Вологодском, Грязовецком, Кадуйском, Междуреченском, Сямженском, Тотемском, Устюженском, Харовском и Чагодощенском округах, Вытегорском, Череповецком и Шекснинском районах, а также в Вологде и Череповце.

Также в шести округах - Белозерском, Вашкинском, Великоустюгском, Кирилловском, Сокольском и Усть-Кубинском введены частичные запреты.

В регионе остались только пять округов – Бабушкинский, Кич-Городецкий, Никольский, Нюксенский и Тарногский, где официального запрета пока нет.

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