Антиалкогольная компания набирает обороты. В России предложили поднять возраст продажи алкоголя

[ Общество ]
Автор:
Иван Гордеев

Бастрыкин

В России все чаще поднимаются вопросы об ограничении продажи алкогольной продукции. Следующая новость наверняка должна обрадовать власти Вологодской губернии.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с инициативой запретить продажу алкоголя лицам, не достигшим 21-го возраста. 

"Для предупреждения алкоголизации молодёжи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста" — заявил глава СК на коллегии ведомства по итогам работы за 2024 год. 

В дополнение ко всему сказанному глава СК предложил еще ряд законодательных инициатив. Например, он предложил значительно снизить возраст для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков до 14 лет, а также конфисковывать имущество у виновных в мошенничестве и растрате. 

Но давайте вернемся к алкоголю. На самом деле этот вопрос поднимается давно. В качестве примера показателен опыт США, где как раз алкоголь разрешено продавать именно после достижении 21-летнего возраста. Самая демократичная страна в мире имеет такое жесткое законодательство в области алкогольной продукции. Почему нет?

С другой стороны любой человек, который хочет выпить, найдет способ это сделать. И вряд ли проблему можно решить одними запретами. В обществе должна существовать культура отношения к алкоголю, культура пития. У человека должна быть возможность сравнить жизнь с рюмкой и без. И если все-таки человек пошел по скользкому пути, кто должен протянуть ему руку помощи.

А вы друзья, одобряете запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21- летнего возраста?
 

Теги:
алкоголь закон
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