В Братске сняли с линию всю партию вологодских троллейбусов

Городские власти города Братск Иркутской области сняли с линии всю партию троллейбусов, приобретенных по контракту с вологодским предприятием «Транс-Альфа». По словам мэра города Александра Дубровина, решение было принято после того, как с разницей в две недели в городе прямо на линии сгорели два вологодских троллейбуса «Авангард». Также в местных пабликах появилось видео пожара искрения в салонном отопителе троллейбуса.

«Информация оперативно была доложена руководству предприятия. Поручил своему заместителю по городскому хозяйству и строительству Алине Коробейниковой срочно отреагировать. По её информации, обнаружена неполадка в салонном отопителе. Она дала команду снять с линии всю серию таких троллейбусов», - рассказал Дубровин.

Напомним, последний пожар с вологодским троллейбусом произошел в Братске 29 января. Машина загорелась прямо на остановке. За две недели до этого также на линии сгорел еще один троллейбус.

Всего власти города по муниципальному контракту в 2023 году приобрели 33 машины, произведенные вологодским ООО «Транс-Альфа». Техника прибыла из Вологды в августе и начала выходить на линию в октябре.

На этой неделе городская мэрия обещает подготовить информацию о претензионной работе с поставщиком троллейбусов. Также власти намерены обратиться с заявлением к главе СК Александру Бастрыкину по факту ситуации с троллейбусами после получения справки от МЧС.