Ссора сожителей из-за пульта переросла в драку в Череповце

Череповецкий городской суд вынес приговор 51-летней местной жительнице. Ее обвинили в совершении насильственных действий, не причинивших вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в коммунальной квартире одного из домов на улице Белинского. Ранее судимая череповчанка вместе со своим 42-летним сожителем распивали алкоголь, когда между ними произошла ссора из-за выбора канала телевизора.

«В ходе перебранки мужчина ударил женщину кулаком в лицо, а затем по руке находившимся в его руках ножом. Когда женщина увидела на своей руке кровь, то очень испугалась. Она взяла лежащий на полу возле батареи молоток и нанесла им удар по голове своего возлюбленного в область уха. Затем сама же вызвала сотрудников полиции», — рассказали в пресс-службе судов.

В судебном заседании подсудимая вину признала, раскаялась в содеянном. Мужчина же посчитал, что именно его поступок спровоцировал действия сожительницы. Череповецкий городской суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы сроком на 7 месяцев.

Также сообщается, что после случившегося пара принесла друг другу извинения, оба закодировались, и по настоящее время проживают вместе.