В Череповце концентрации загрязняющих веществ превышены в несколько раз

В Telegram-канале опубликованы данные независимой экспертизы, согласно которой предельно-допустимые концентрации некоторых загрязняющих веществ превышены с несколько раз. Экспертиза проводилась аккредитованной лабораторией на основе взятых проб атмосферного воздуха.

К примеру, оказалось, что нормативы максимально разовых предельно допустимых концентраций превышены по формальдегиду до 2,16 раз; фенолу до 40 раз; сероуглероду до 3,5 раз.

Среднесуточные предельно допустимые концентраций превышены по хрому до 2,7 раз; диоксиду серы до 1,8 раз; бензолу до 4,5 раз; формальдегиду до 5 раз; фенолу до 16,7 раз.

Предельно допустимые значения ориентировочно безопасного уровня воздействия керосина превышены более чем в 125 раз.

Как сообщают telegram-каналы, поводом для исследования стали жалобы тысяч горожан.