Детские выплаты увеличены с 1 февраля в Вологодской области

В Вологодской области с 1 февраля на 9,5% увеличены ряд детских пособий. В частности, на такую величину выросло единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка. В настоящее время она составляет 30 982,96 рубля в Вологде и Вологодской области и 33 677,13 рублей — в Череповце.

Также на 9,5% выросло ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Оно выплачивается работающим родителям, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребёнком до 1,5 лет и находящимся в отпуске по уходу.

Минимальный размер выплаты теперь составляет 11 619,40 рублей в Вологде и Вологодской области, 12 629,77 рублей — в Череповце, максимальный — 68 995,48 рублей.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих в настоящее время составляет 11 619,4 рублей в Вологде и Вологодской области, 12 629,78 рублей — в Череповце, максимальный — 20 207,66 рублей.

Кроме того, с февраля региональное отделение Соцфонда в повышенном размере направляет единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью усыновителям, а также опекунам, попечителям, или приёмным родителям.

Если семья усыновляет ребенка с инвалидностью, ребенка старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и сёстрами, предоставляется фиксированная выплата в размере: в Вологде и Вологодской области — 236 735,10 рублей, в Череповце — 257 320,76 рублей.