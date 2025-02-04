12 новых трамваев получит Череповец в этом году

В 2025 году в город металлургов поступят 12 новых трамваев, что позволит полностью отказаться от эксплуатации старых вагонов на маршрутах. Об этом в своих социальных сетях рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

Он отметил, что одновременно с закупкой трамваев в городе разрабатываются проекты реконструкции и капитальных ремонтов путей с полной заменой рельсового полотна и контактной сети.

«Уверены, что при поддержке губернатора области Георгия Филимонова, сможем получить финансирование на реализацию этого проекта», — заявил Вадим Германов.

Напомним, за последние 3 года в Череповец пришли 28 новых современных низкопольных вагонов. Это позволило сохранить трамвайное движение в городе.