12 новых трамваев получит Череповец в этом году

[ Общество ]

Трамвай

В 2025 году в город металлургов поступят 12 новых трамваев, что позволит полностью отказаться от эксплуатации старых вагонов на маршрутах. Об этом в своих социальных сетях рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

Он отметил, что одновременно с закупкой трамваев в городе разрабатываются проекты реконструкции и капитальных ремонтов путей с полной заменой рельсового полотна и контактной сети.

«Уверены, что при поддержке губернатора области Георгия Филимонова, сможем получить финансирование на реализацию этого проекта», — заявил Вадим Германов.

Напомним, за последние 3 года в Череповец пришли 28 новых современных низкопольных вагонов. Это позволило сохранить трамвайное движение в городе.

Теги:
трамваи Вадим Германов
Фото: Вадим Германов
 

Последние новости

Еще в двух вологодских муниципалитетах запрещен выход на лед
Антиалкогольная компания набирает обороты. В России предложили поднять возраст продажи алкоголя
В Братске сняли с линию всю партию вологодских троллейбусов
Ссора сожителей из-за пульта переросла в драку в Череповце
В Череповце концентрации загрязняющих веществ превышены в несколько раз
Следственный комитет проводит проверку по факту нападения на фельдшера в Вологде
Детские выплаты увеличены с 1 февраля в Вологодской области
12 новых трамваев получит Череповец в этом году
Крупный пожар в частном доме потушили огнеборцы в Верховажском округе
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова приедет в Вологду