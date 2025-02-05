Крупный пожар в частном доме потушили огнеборцы в Верховажском округе

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Пожар

Возгорание произошло во вторник, 4 февраля, около восьми часов вечера в частном доме в деревне Петраковской Верховажского округа. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Вологодской области.

Пожар начался в пристроенной к дому котельной. Хозяин дома сообщил о происшествии в пожарную охрану. На место выехали семь огнеборцев и три единицы техники.

Огонь удалось потушить на площади 240 квадратных метров. В результате возгорания уничтожено помещение котельной, находившийся с ней под одной крышей гараж, снегоход и автомобиль УАЗ, стоявшие в гараже. Сам дом серьёзно повреждён.

Вероятной причиной пожара специалисты МЧС России считают нарушение правил технической эксплуатации дымовой трубы.

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пожар сгорела машина МЧС
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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