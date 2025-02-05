Следствие завершило расследование убийства, совершенного 31 год назад под Тотьмой

В Вологодской области будут судить жителя Краснодарского края, который жестоко убил своего земляка в 1993 году на территории Тотемского района.

Как пояснили в региональном следкоме, в конце сентября 1993 года грибники обнаружили в лесу под Тотьмой обгоревший труп мужчины с множественными ножевыми ранениями.

«На первоначальном этапе правоохранители выяснили, что потерпевший вместе со своим знакомым прибыл на автомобиле из Краснодарского края на текстильную фабрику Вологодской области, где ими был закуплен большой объем ткани для предпринимательской деятельности. Основной версией убийства тогда рассматривалось совершение преступления попутчиком потерпевшего», - пояснили в региональном управлении следственного комитета.

Подозреваемый был задержан только через 5 лет в Белгородской области, однако пояснил, что к убийству причастен еще один попутчик. Его задержали в Москве в 2001 году, однако и он полностью отрицал свою вину. Поскольку опровергнуть версии обеих сторон следствие не смогло, расследование дела было приостановлено.

В 2024 году следствие на основании многочисленных экспертиз предъявило обвинение водителю легкового автомобиля, на котором передвигался погибший.

«По версии следствия, фигурант, управлявший в тот день автомобилем с двумя пассажирами, возвращаясь с текстильной фабрики, остановил транспортное средство для отдыха. В ходе ссоры, возникшей с одним из мужчин, он несколько раз ударил попутчика ножом в грудь. Пострадавший попытался скрыться, выбежав из автомобиля, однако был настигнут фигурантом и получил 10 ножевых ранений в спину. Видя, что пострадавший жив, злоумышленник облил его бензином и поджег, после чего с места преступления скрылся», - уточнили в управлении следственного комитета.

Второй попутчик о преступлении молчал, поскольку боялся за свою жизнь.

В настоящее время расследование дела завершено, материалы переданы в суд.