Родители учеников оценивают качество питания в школах Вологды

В школах Вологды качество питания оценивают родители учеников. На этой неделе родительский контроль побывал в школах №5 и №7, где ознакомился с меню школьных столовых.

Как сообщает Вологда.рф, в школе №7 Татьяна Исаковская отметила энергетическую сбалансированность блюд, приятный вкус каши, а также приветливость персонала.

В школе № 5 родители ознакомились с обновлённым десятидневным меню. Родители продегустировали завтрак 1-4 классов: творожно-рисовую запеканку, напиток из шиповника, яблоко. Все блюда пришлись родителям по вкусу.

28 января представители родительского комитета 6-го «А» класса посетили столовую школы № 22. Родители ознакомились с 10-дневным меню для обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов, отметив полноту порций, их соответствие составу меню, соблюдение санитарных норм и правил.

В школе № 13 большая компания родителей попробовала гречу с мясными котлетами и компот. Мамы школьников отметили, что еда тёплая, а главное – вкусная и полезная. Оценили и объём порции.

В школе № 20 родители учеников 4-го «А» класса отметили, что санитарное состояние обеденного зала соответствует предъявляемым требованиям, блюда реализуются в соответствии с утверждённым меню. Родители убедились в том, что питание в школе разнообразное и полноценное, соответствует всем нормам.

22 января родительский контроль питания прошёл в школе № 30. Родители проверили условия соблюдения санитарных норм, ознакомились с ежедневным меню, а также сверили готовое блюдо на соответствие с меню, его температурный режим, попробовали на вкус. По результату контроля заполнили чек-лист, оставив положительные отзывы.

Также проверка прошла в школе № 1. Никаких замечаний не выявлено.

Такой контроль со стороны родителей осуществляется системно, за питанием в школах также следит управление образования администрации города. Кроме того, в школах ежедневно работает бракеражная комиссия, которая снимает пробы после каждого приготовления пищи, уточняет издание.