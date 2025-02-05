Эндоскопический центр создадут в городской поликлинике №1 Вологды

[ Общество ]

В Вологодской городской поликлинике №1 будет создан эндоскопический центр, специалисты которого будут выявлять онкологические заболевания. Центр будет открыт к 1 июня этого года.  

«Созданием Центра мы закрываем две большие проблемы: помощь в работе при ранней диагностике и лечении онкозаболеваний, а также повышаем доступность и качество медицинской помощи пациентам. Мы организуем работу центра в несколько смен, обеспечим его современным оборудованием и квалифицированными специалистами», - рассказал глава регионального Минздрава Николай Гонтюрёв.

В настоящее время для создания центра уже выделены помещения и подготовлены два врача-эндоскописта. Также планируется закупить 46 единиц медицинского оборудования.  

Теги:
здравоохранение поликлиника
 

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