Предупреждение ФАС может лишить покупателей Ozon и Wildberries любимых акций и распродаж

Кто же не любит покупать товары на интернет-площадках с хорошей скидкой? Уверен, что любят все! Лично знаю несколько человек, который не торопиться покупать нужную им вещь, а терпеливо ждут какие-нибудь праздничные дни, а с ними и праздничные скидки, когда нужный товар можно забрать даже за полцены, а то и еще ниже. Тут уже как повезет, или не повезет – в случае, если кто-то окажется быстрее и нужный вам товар по вкусной цене скупит весь, без остатка. Но, судя по последним новостям, теперь со скидками и разными там «Черными пятницами» на самых популярных-интернет площадках будет проблематично. Вот что ожидает покупателей, и новость вряд ли их порадует…

Итак, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждения известным интернет-площадкам Ozon и Wildberries. Причина простая – данным магазинам, специализирующимся на интернет-продажах необходимо в указанные сроки разработать прозрачный и понятный алгоритм участия продавцов в акциях сайта, в том числе (что немаловажно) автоматических.

Дело в том, что некоторое время назад известные маркетплейсы ввели весьма любопытные правила на тему акционных скидок. Товары попадали в список распродаж часто без согласия самих продавцов, что не могло этих самых продавцов, мягко говоря, немного раздражать. По этому поводу в ФАС Российской Федерации вполне здраво рассудили, что такие «навязываемые скидки» явно работают не на пользу продавцам. Так что Ozon и Wildberries получили предупреждения, что скидки положены только с разрешения продавца. Причем. Это за проблему взялись похоже всерьез – этим двум площадкам дали весьма короткий срок (всего-навсего до 28 февраля этого года) на создание этого самого понятного механизма и доложить ФАС РФ, иначе…

С одной стороны продавцов можно понять – навязываемые скидки весьма сильно бьют по их бизнесу. Но, со стороны другой скорее всего будет ситуация, с отсутствием «автоскидок», когда продавцы явно не захотят снимать «щедрые проценты с ценника». В любом случае, в убытке останутся простые покупатели, то есть мы с вами. Скидок скорее всего будет меньше, они будут ниже – так что с интересом ждем начала марта, чтобы посмотреть к чему пришли эти популярные торговые площадки…