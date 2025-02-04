В Череповце подозреваемый в покушении на изнасилование заключен под стражу

В Череповце городской суд заключил под стражу 29-летнего мужчину, который подозревается в покушении на изнасилование. Преступление было совершено 30 января в Заягорбском районе города.

«30 января, находясь в подъезде одного из многоквартирных домов в Заягорбском районе Череповца с целью вступления в интимную связь с 25-летней девушкой, применил к ней насилие. Довести до конца свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, не смог ввиду ее активного сопротивления и появления в подъезде посторонних лиц», - рассказали в пресс-службе судов области.

В рамках возбужденного уголовного дела мужчина заключен под стражу до 1 апреля.