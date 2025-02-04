Масштабная сеть подпольных казино вскрыта в Череповце

В Вологодской области 30 человек подозреваются в организации незаконных азартных игр. Подпольные казино работали в Череповце с 2013 года по апрель 2024 года. Следствием возбуждено уголовное дело по статьям за организацию и незаконное проведение азартных игр, а также организацию преступного сообщества.

«Члены преступного сообщества обеспечили функционирование в Череповце более десятка незаконных игорных заведений, от деятельности которых извлекли доход, превысивший 3 млн руб. Их преступная деятельность была пресечена весной 2024 г. в ходе совместной операции, проведенной следователями регионального управления СК России с оперативными сотрудниками областных управлений ФСБ и МВД», - говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

В настоящее время трое обвиняемых находятся под стражей, в отношении остальных фигурантов избраны различные меры пресечения.

Следствие проводит судебные экспертизы, в том числе бухгалтерские, чтобы установить точную сумму дохода. По данным регионального следкома, следственные действия проводятся на территориях нескольких регионов РФ. По делу уже допрошено несколько сотен человек.