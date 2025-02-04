Глава Вологодского округа сложил полномочия

Глава Вологодского округа Игорь Быков сегодня сложил с себя полномочия. Отставка Быкова была принята депутатами Представительного собрания.

По информации газеты Вологодского округа «Маяк», исполнять обязанности главы будет первый заместитель главы Алексей Соколов.

Напомним, в минувшие выходные на прошедших выборах в городскую Думу Череповца Быков был избран депутатов по избирательному округу №2. По информации вологодских Telegram-каналов, Быков может стать председателем городской Думы и главой города.