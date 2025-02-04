Глава Вологодского округа сложил полномочия

[ Общество ]

Глава Вологодского округа Игорь Быков сегодня сложил с себя полномочия. Отставка Быкова была принята депутатами Представительного собрания.

По информации газеты Вологодского округа «Маяк», исполнять обязанности главы будет первый заместитель главы Алексей Соколов.

Напомним, в минувшие выходные на прошедших выборах в городскую Думу Череповца Быков был избран депутатов по избирательному округу №2. По информации вологодских Telegram-каналов, Быков может стать председателем городской Думы и главой города.

«Где бы я ни работал, я остаюсь вологжанином. Я благодарю каждого нашего жителя за совместную работу по развитию Вологодского округа. За это время многое сделано, столько же ещё предстоит сделать. Но остаётся работать слаженная и сильная команда, которая, уверен, сделает всё для процветания Вологодского округа», - заявил Игорь Быков.

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