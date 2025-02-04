Храм Александра Невского отреставрируют в Вологде

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Храм

Церковь Александра Невского, расположенную на Кремлевской площади в областной столице, ждет реставрация. Об этом в своих соцсетях сообщил заместитель губернатора области Михаил Сылка.

В настоящее время завершена государственная историко-культурная экспертиза проекта реставрации храма. Документы с положительным заключением трех экспертов переданы на согласование в орган охраны памятников. В то же время ведется разработка сметной документации и инженерные расчеты.

Церковь Александра Невского — памятник градостроительства и архитектуры регионального значение. Каменная постройка датируется XVIII веком, но вот история церкви восходит к середине XVI века, когда храм ещё был деревянным.

Последний раз исторический памятник реставрировали в 1980-е по проекту архитекторов Г.Г. Щапина и А.И. Сорокина.

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Фото: группа ВКонтакте "Храм святого князя Александра Невского в Вологде"
 

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