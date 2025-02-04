Молодой сокольчанин подозревается в покушении на убийство знакомого

В Соколе возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего ранее судимого местного жителя. Он подозревается в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Вологодской области.

Ночью 2 февраля мужчина, будучи пьяным, пришел в квартиру своих знакомых на улице Первомайской, где находилась его сожительница. У них завязалась ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил ножом 32-летнего хозяина квартиры, причинив ему тяжкий вред здоровью.

«По версии следствия, действия фигуранта были направлены на убийство, однако довести их до конца он не смог по независящим обстоятельствам: ввиду пресечения его противоправных действий очевидцами и своевременным получением медицинской помощи пострадавшим. В настоящее время он госпитализирован», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи уже допросили свидетелей. В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз. Подозреваемый же задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.