Гостиница для паломников появится в Спасо-Прилуцком монастыре

[ Общество ]

Монастырь

В Спасо-Прилуцком монастыре, расположенном в областной столице, построят гостиницу для паломников. Об этом в своих соцсетях рассказал заместитель губернатора Вологодской области Михаил Сылка.

«Долгожданный вопрос с гостиницей Спасо-Прилуцкого монастыря получил разрешение: в конце января Главное управление охраны объектов культурного наследия Вологодской области выдало задание на разработку проекта здания монастырской гостиницы. В ближайшее время будет заключен договор на разработку документации с проектной организацией. На проект будущей гостиницы выделены монастырские средства», — заявил заместитель главы региона.

Паломнический центр расположится напротив главного входа в монастырь. Ранее, почти три столетия назад, там уже была подобная гостиница.

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гостиница Спасо-Прилуцкий монастырь
Фото: тг-канал Михаила Сылки
 

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