Раньше за ними выстраивалась очередь, а теперь их продают. Россияне избавляются от немецких авто

Россияне всегда любили немецкие авто, потому что это было одновременно символом качества и престижа. Volkswagen оправдывал название народного автомобиля, а Mercedes-Benz и BMW любили зажиточные люди. Но сегодня ситуация резко поменялась.

Как пишут «Известия», ссылаясь на популярный автомобильный сайт «Авто.ру», в последнее время россияне стали активно избавляются от премиальных машин. По результатам исследования лидируют как раз немецкие авто, и им немного японские автобренды.

Больше половины объявлений, о продаже на вторичном рынке приходятся на немецкие марки BMW, Mercedes-Benz и Audi, их доля составляет почти 60%. На объявления о продаже японских Toyota и Lexus приходится около 20%. Оставшуюся часть вторичного рынка между собой поделили Volvo, Porsche, Land Rover, Infiniti и Volkswagen.

Как свидетельствует статистика от «Авито Авто», чаще всего автовладельцы пытаются избавиться от своих автомобилей марки BMW (31,7%), далее идет Mercedes-Benz (21,5%), замыкает тройку Lexus (7,9%).

Неужели россияне полюбили продукцию российского АвтоВАЗа, или стали отдавать предпочтение авто китайского производства? На самом деле причина кроется в дороговизне обслуживания немецкий и японских премиальных автомобилей. Отсутствие нормального сервисного обслуживание, резкий взлет цен на запасные части, ввозимые в страну по параллельному импорту, все это делает обслуживание этих авто неподъемной ношей, и способно разорить даже самого зажиточного россиянина. Поэтому от этих авто и стараются избавиться как можно скорее, чтобы в будущем на них цена не обвалилась вовсе.

По данным другого источника «Автостат», вместо привычных немецкий и японских авто, наши люди активно пересаживаются на “китайцев”, среди которых лидируют Exeed, Tank и Li Auto. С одной стороны выбора особого нет, а с другой стороны эти авто мало чем уступают более известным маркам. Психологический рубеж пройден, россияне больше не боятся китайского автопрома. А европейцы и японцы окончательно потеряли российский рынок, возможно навсегда…