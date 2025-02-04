На пожаре в Бабушкинском округе погибли два человека

[ Происшествия ]

В Бабушкинском округе два человека погибли во время пожара в частном доме. Происшествие случилось накануне вечером в селе Рослятино.

По информации регионального управления МЧС, в селе загорелся частный дом.

«Пожар, распространившийся на площади 72 кв.м., уничтожил кровлю дома, повредил внутреннюю отделку стен и потолка. В ходе тушения пожарными были обнаружены тела двух мужчин. Предположительно, 37-летнего хозяина дома и его 52-летнего товарища», - уточнили в МЧС.

Причина трагедии в настоящее время устанавливается.

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