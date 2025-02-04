В Череповец планируют привезти 6000 мигрантов

[ Общество ]

Компания «Северсталь» намерена привезти в Череповец в 2025 году 6000 иностранных рабочих. Такие планы озвучила руководитель управления миграционной службы Ольга Южакова на рабочей группе по профилактике нарушений в сфере миграции, которая прошла в Законодательном собрании области.

«Это огромная цифра, целый микрорайон. Их же где-то расселить надо, кормить, гигиену соблюдать, всякие их желания удовлетворять и т.д. Вместе с тем, на сессии выяснилось, что в департаменте труда и занятости называют абсолютно другие цифры по количеству иностранных рабочих, которых планируют привезти на «Северсталь» - в два, а то и в три раза ниже», - рассказал на своей странице в соцсетях депутат Заксобрания Антон Холодов.

Парламентарий уверен, что в первую очередь предприятиям на работу необходимо брать своих граждан, ведь в Череповце и районах есть достаточное количество потенциальных работников.

К тому же есть статистика правонарушений среди мигрантов, согласно которой только в прошлом году было выявлено 2056 нарушений в сфере миграционного законодательства. Всего из региона в 2024 году было выдворено 385 человек. Мигрантами было совершено 46 преступлений.

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мигранты «Северсталь»
 

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