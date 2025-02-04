Вологжан приглашают участвовать в кадровом проекте «Команда мэра 7.0»

В Володе стартовал прием заявок на участие в кадровом проекте «Команда Мэра 7.0». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 февраля. Конкурс направлен на формирование команды социально активных и целеустремленных молодых людей, вовлечение вологжан в работу, направленную на развитие города. Участниками проекта могут стать школьники от 14 лет, студенты и работающая молодежь до 40 лет включительно.

«Команда мэра» – это стажировка в органах власти, а главное – возможность заявить о себе на весь город. Проект «Команда Мэра» реализуется в Вологде с 2019 года. За шесть лет в нем приняли участие более 700 человек. Самые активные и инициативные вошли в кадровый резерв Администрации Вологды. Победители и финалисты проекта на один день станут дублерами мэра Вологды и его заместителей, руководителей органов администрации города и руководителей подведомственных учреждений, депутатов», – рассказала начальник управления по молодежной политике администрации Вологды Яна Филиппова.

Заявки на участие в проекте можно направить по электронной почте [email protected]. Также их можно принести лично по следующим адресам: ул. Марии Ульяновой, д.10 (пн.-пт., с 8:00 до 17:00, обед – с 12:30 до 13:30); ул. Козленская, д. 2 (пн.-пт., с 9:00 до 18:00, обед – с 12:30 до 13:30). Из документов нужно предоставить: анкету с контактной информацией, согласие на обработку персональных данных, качественную фотографию в формате «jpeg» (4 х 3 см) – в распечатанном или электроном виде. С полным пакетом документов можно ознакомиться в данном положении.