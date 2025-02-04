Трасса М-8 между Вологдой и Ярославлем станет четырехполосной

Участок трассы М-8 между Вологдой и Ярославлем будет четырехполосным. Расширение дороги обсудили губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и глава Росавтодора Роман Новиков на встрече в Москве.

«Обсудили с Романом Витальевичем развитие дорожно-транспортной инфраструктуры на территории Вологодчины. В числе приоритетных задач – расширение до четырех полос движения участка автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» на маршруте от Ярославля до нашей областной столицы», – сказал Георгий Филимонов.

Также на встрече обсуждалось строительство малого транспортного кольца в Вологде, которое должно снизить транспортную нагрузку на основные улицы областного центра.