Проект «Помогает СВОим» запустили в Вологодской области

В Вологодской области запущен проект «Помогаем СВОим» для помощи бойцов и их семьям. Теперь в муниципалитеты будет выезжать мобильная общественная приемная.

«Наш проект, инициированный фракцией «Единая Россия» - это новый инструмент, который позволит оперативно разбираться в вопросах на территории. Сейчас разрабатываем график приемов, депутаты будут постоянно выезжать на такие встречи», - рассказал председатель Законодательного собрания области Сергей Жестянников.

Первый прием в рамках проекта прошел в Соколе, где депутаты ЗСО вместе с главой округа Владимиром Носковым приняли четырех заявителей. Вопросы касались обеспечения военнослужащих выплатами, предоставления жилья, а также возможности трудоустройства бойцов СВО.

«Прямо на месте наметили направления, в которых будем двигаться, чтобы решить озвученные вопросы. Первый вопрос - переселение из ветхого и аварийного жилья, которое находится в собственности бойцов СВО. Только в Соколе в такой ситуации находится семь семей. Берем в проработку несколько вариантов решения проблемы, в том числе, возможность приоритизации очереди, в которую встает собственник», - пояснил Жестянников.

Также на месте было решено продумать возможность предоставления компенсации части стоимости жилого помещения.

«Проанализируем возможность внесения изменений в региональное законодательство, чтобы все выплаты, связанные с участием в СВО, не включались в доход семьи при определении нуждаемости в жилых помещениях», - уточнил спикер регионального парламента.

Сергей Жестянников также заявил, что все вопросы берет на свой контроль.