Бухинино, Смородинка и Никольское вырвались в ТОП вологодских деревень по объему скачанного трафика

Жители вологодских поселков в 2024 году скачали суммарно более 245 терабайтов (ТБ) трафика через публичные точки доступа Wi-Fi, установленные «Ростелекомом» в рамках первого этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН). Один ТБ данных — это примерно 250 фильмов или 500 часов видео в формате HD.

- Публичные точки доступа Wi-Fi, установленные в рамках первого этапа проекта по устранению цифрового неравенства, по-прежнему востребованы среди жителей малых населенных пунктов. Работа продолжается: ежегодно “Ростелеком” совместно с региональной минцифрой реализуют в регионе второй этап программы, благодаря которому в поселки и деревни приходят мобильный интернет и сотовая связь. Скорость передачи данных в публичных точках доступа к Сети, построенных в рамках проекта УЦН, — не менее 10 Мбит/с. Пользователь может авторизоваться с помощью СМС или учетной записи портала Госуслуг и выйти в интернет на любом устройстве, поддерживающем Wi-Fi, - рассказал директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

Наивысшая активность пользователей наблюдалась в июле и августе прошлого года, общий объем данных в эти месяцы достиг 48 ТБ.

Лидером по объему трафика стала деревня Бухинино Великоустюгского муниципального округа. Жители и гости этого населенного пункта за год скачали и передали 12,7 ТБ данных. Деревня занимает первую строчку в рейтинге самых активных интернет-пользователей на протяжении шести месяцев прошлого года: мая, июля, сентября, октября, ноября и декабря.

На втором месте находится поселок Смородинка Бабаевского муниципального округа (11 ТБ), расположенный на берегах реки Колпь. Если в большинстве деревень пик трафика приходится на летние месяцы за счет притока дачников и отдыхающих, то в этом населенном пункте сетевая активность стабильна на протяжении всего года.

На третьей строке рейтинга — село Никольское Усть-Кубинского округа: здесь пользователи публичной точки Wi-Fi потребили 10,4 ТБ трафика. Никольское было родовой вотчиной дворян Межаковых в начале XVII века, сегодня оно известно своей эколого-краеведческой тропой. Изюминка в пути исследователя — парк с фруктовым садом, созданный при жизни дворянской семьи.

- В регионе реализуется сразу несколько программ по развитию связи. Одна из них - это федеральная программа “Устранение цифрового неравенства”, где жители сами выбирают населенные пункты в сельской местности для строительства вышек связи. Вторая - это запущенная губернатором Вологодчины в минувшем году программа “Связь на селе”, в рамках которой качественный интернет приходит в малонаселенные деревни. В 2025 году устойчивая связь появится на всем участке трассы А114, который соединяет Вологду и Череповец, - уточнил зам. губернатора Вологодской области Александр Бурыкин.

