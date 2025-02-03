В Вологде два человека пострадали в ДТП с «ГАЗелью» и двумя иномарками

Авария произошла сегодня, 3 февраля, в начале одиннадцатого утра у дома №97 на улице Чернышевского в областной столице. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела Госавтоинспекции.

62-летний водитель автомобиля «Митцубиси», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с «ГАЗелью» под управлением мужчины 1984 года рождения, а после — с автомобилем «Форд», за рулем которого находился 38-летний водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель «Митцубиси», который не был пристегнут ремнем безопасности, и водитель «ГАЗели». Оба получили травмы. Последнего бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу.