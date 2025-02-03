Россиян предупредили об опасности покупки новых смартфонов на маркетплейсах

Несмотря на западные санкции и уход многих производителей бытовой техники и электроники из России, купить новый смартфон не проблема. Благодаря маркетплейсам и параллельному импорту россияне практически не почувствовали дефицита, но зато появилась другая проблема.

Первая неприятность может поджидать покупателей известной южнокорейской марки Samsung. Сегодня гаджеты этой компании производятся в Индии, и многие из них несовместимы с российским рынком. Изначально продавцы могут скрывать этот факт, что потом может обернуться проблемами у покупателя.

На прошлой неделе Samsung презентовал свои новые смартфоны, и российские ритейлеры уже начали принимать предзаказ. При этом официальные цены намного выше тех, что продают на маркетплейсах частные продавцы, что делает их покупку более выгодной.

Зачастую смартфоны из Индии работают только с SIM-картами иностранных операторов, поэтому могут возникнуть проблемы с программным обеспечением (ПО) и доступом к сети. Например, некоторые приложения не могут перейти на русский язык.

Также проблемы могут ожидать тех людей, кто покупает смартфоны напрямую из Китая. Там гаджеты могут делиться на глобальные версии, и на гаджеты специально произведенные для китайского рынка. Они обычно стоят дешевле, но и у них слегка урезан функционал. Например, они не могут качественно ловить связь.

Поэтому смартфоны лучше всего покупать в официальных магазинах, или у проверенных продавцов, предварительно потребовав разъяснения всех нюансов покупки.

