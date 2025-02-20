В результате взрыва в Москве пострадала квартира известного адвоката Сергея Жорина

Сегодня в Москве прогремел взрыв в ЖК “Алые паруса”. Как уже было установлено, целью данного теракта был Армен Саркисян, бывший глава бокса ДНР, а также основатель добровольческого батальона “Арбат” в зоне СВО. По последним данным медикам не удалось его спасти, от полученных ранений он скончался в больнице. Также стали известны другие подробности данного нашумевшего происшествия.

Как пишет Telegram-канал SHOT, во время взрыва в ЖК “Алые паруса” пострадала квартира известного российского адвоката Сергея Жорина, который часто защищает в суде интересы звезд шоу-бизнеса и других известных людей. Взрыв произошел прямо под его квартирой.

Юрист чудом не пострадал, поскольку за несколько минут до происшествия уехал на работу, и его не было дома. Пока адвокату побывать в своей квартире не удалось, поэтому он не успел оценить масштабы повреждений.

Что касается пострадавшего Саркисяна, то Жорин ответил, что лично его не знал, но пару раз с ним пересекался в подъезде.

Наверняка после завершения всех следственных действий мы узнаем больше подробностей, а пока берегите себя друзья!