Череповецкий район преобразуют в округ

[ Общество ]

Выборы

Жители Череповецкого района поддержали решение властей преобразовать муниципалитет в округ.  Публичные слушания состоялись на прошлой неделе во всех 13 сельских поселениях.

Реформа предполагает смену статуса сельских поселений на территориальные управления с образованием юридических лиц. Это нововведение позволит значительно упростить процесс принятия решений: вместо сложных и длительных согласований через депутатские сессии, территориальные управления смогут оперативно реагировать на возникающие задачи, используя собственную смету.

Следующим этапом станет одобрение решения Советом депутатов и Муниципальным собранием района. После этого будет подготовлен областной законопроект, который закрепит изменения.

Завершающим шагом станут выборы 22 окружных депутатов и главы округа, которые пройдут 14 сентября. Полный переход к новой системе завершится 1 января 2026 года.

По словам главы Череповецкого района Романа Маслова, преобразование необходимо, чтобы усилить работу власти на местах. Изменения позволят эффективно распоряжаться и привлекать ресурсы для развития территорий, в первую очередь финансовые и кадровые. Для жителей же ничего не изменится.

Теги:
муниципалитеты изменения
Фото: группа ВКонтакте администрации Череповецкого района
 

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