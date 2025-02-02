Череповецкий район преобразуют в округ

Жители Череповецкого района поддержали решение властей преобразовать муниципалитет в округ. Публичные слушания состоялись на прошлой неделе во всех 13 сельских поселениях.

Реформа предполагает смену статуса сельских поселений на территориальные управления с образованием юридических лиц. Это нововведение позволит значительно упростить процесс принятия решений: вместо сложных и длительных согласований через депутатские сессии, территориальные управления смогут оперативно реагировать на возникающие задачи, используя собственную смету.

Следующим этапом станет одобрение решения Советом депутатов и Муниципальным собранием района. После этого будет подготовлен областной законопроект, который закрепит изменения.

Завершающим шагом станут выборы 22 окружных депутатов и главы округа, которые пройдут 14 сентября. Полный переход к новой системе завершится 1 января 2026 года.

По словам главы Череповецкого района Романа Маслова, преобразование необходимо, чтобы усилить работу власти на местах. Изменения позволят эффективно распоряжаться и привлекать ресурсы для развития территорий, в первую очередь финансовые и кадровые. Для жителей же ничего не изменится.