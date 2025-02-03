Вологжанка потеряла 3,7 млн рублей при заработке на инвестиционном проекте

В Вологде 27-летняя женщина потеряла 3,7 млн рублей, желая получить быстрый заработок. Вологжанка познакомилась в соцсетях с молодым мужчиной, который предложил ей стать куратором в инвестиционном проекте.

Первые вложения в размере до 10 тысяч рублей принесли небольшую прибыль, и женщина решила вложиться по-крупному.

«Под залог своей машины жительница Вологды взяла кредит в 1,5 млн рублей и отправила все деньги на инвестиционный проект. Средства отобразились на специальном счете, поэтому, не заподозрив подвоха, она отправила следом еще 1 млн рублей», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Подвох вскрылся, когда вологжанка решила вывести заработанные деньги. Как выяснилось, ее личный кабинет был заблокирован.

Всего с июня 2024 года потерпевшая перевела на счет 3,7 млн рублей.