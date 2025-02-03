Сибирский антициклон будет определять погоду в Вологодской области

Сибирский антициклон придет на смену теплым циклонам в Вологодской области.

Влияние циклонов ослабнет уже в ночь на вторник, когда столбики термометров опустятся до -10 градусов.

«Начиная со среды, погоду в регионе будет определять набирающий силу Сибирский антициклон. На фоне высокого атмосферного давления вероятность осадков будет минимальной. В ночные часы -5,-10 градусов, чуть морознее на северо-западе - до -15,-18 градусов, днем -1,-6 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В последующие дни сохранится умеренно-морозная погода без осадков. Среднесуточная температура в течение недели будет превышать норму на 2-4 градуса.