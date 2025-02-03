В Бабушкинском округе три человека пострадали в ДТП

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ДТП

Авария произошла в воскресенье, 2 февраля, в начале четвертого ночи на 39-м километре автодороги Тотьма – Никольск Бабушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась на крышу.

В результате аварии водитель и его пассажиры, мужчина 1998 года рождения и 18-летняя девушка, получили различные травмы. Сообщается, что водитель отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

ДТП

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Фото: пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по Вологодской области
 

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