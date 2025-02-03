В Вологодской области начнут развивать параскалолазание

В Вологодской области займутся развитием спортивного скалолазания среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

В Федерации скалолазания России стартовал проект по развитию параскалолазания. Проект позволит взрослым людям с инвалидностью найти своё предназначение в спорте, позволит развиваться адаптивному спорту в профессиональном направлении.

В связи с этим команда Федерации Вологодской области по скалолазанию начала набор людей старше 16 лет с заболеванием ОДА или зрения (наличие подтверждённой инвалидности обязательно). Федерация ищет заинтересованных в профессиональном развитии людей, готовых начать занятия по скалолазанию и подготовку к Всероссийским соревнованиям по параскалолазанию в Москве.

Все занятия на скалодроме ГОРА или «Осьмирук» бесплатные. Вопрос финансирования курируется на уровне министерства спорта Вологодской области.