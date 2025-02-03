Стихи Рубцова будут читать в Индии, Пакистане и Бангладеше

[ Культура ]

Книга

В столице Бангладеш Дакке вышла первая в мире книга избранных стихотворений Николая Рубцова на бенгальском языке. Теперь стихи вологодского поэта будут читать в Бангладеше, Индии и Пакистане.

Сборник «Россия, ты великая волшебница! Лучшие стихи Николая Рубцова» перевел молодой врач и популяризатор русской культуры Шамсуддуха Таухид. Инициатором и соавтором проекта стал редактор сообщества, посвященного Николаю Рубцову, и популяризатор русской литературы Евгений Спирин из Красноярского края. Два года авторы работали над сборником, в который вошли 50 лучших стихотворений.

Пока напечатали совсем немного экземпляров, но книга уже вызвала интерес в Бангладеше, и планируется увеличить ее тираж. В ближайшее время издание представят на Международной Калькуттской книжной выставке-ярмарке.

Поэзия Рубцова интересует и других зарубежных исследователей. Так, к переводу стихов вологодского поэта на бенгальский язык присоединился и Бишваруп Саньял – музыкант, актер, поэт, знаток русского языка. Он уже перевел 10 стихотворений и даже общался с дочерью поэта Еленой Николаевной.

В дальнейшем планируется подготовить цифровой мультиязычный вариант рубцовской книги – на русском, английском, бенгальском и хинди.

Книга

Теги:
поэт Николай Рубцов Индия стихи
Фото: cultinfo.ru
 

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