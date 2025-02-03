Вологодские пенсионеры получат проиндексированную пенсию

Вологодские пенсионеры получили страховые пенсии с учетом доиндексации. Страховые пенсии были увеличены в соответствии с прогнозной инфляцией по итогам 2024 года.

«Отделение Социального фонда России по Вологодской области направило пенсионерам проиндексированные до этого показателя выплаты в феврале. Вместе с повышенной пенсией за февраль гражданам также была перечислена доплата за январь с учётом доиндексации с 7,3 % до 9,5 %. Все выплаты начислены автоматически, обращаться в фонд для этого не нужно», - пояснили в вологодском отделении Социального фонда.

Пенсионеры получат февральскую пенсию с учётом итогового уровня индексации на 9,5%, а также недостающую разницу январского повышения, также уточнили в Социальном фонде.