Глава Вологодского округа может стать главой Череповца

Глава Вологодского округа Игорь Быков может возглавить городскую Думу Череповца и стать главой города. В Череповце накануне прошли дополнительные выборы в городскую Думу.

По информации мэра города Вадима Германова, кандидаты от «Единой России» победили во всех девяти округах на дополнительных выборах. Таковы предварительные итоги голосования.

«Все кандидаты от «Единой России» идут впереди с почти трехкратным отрывом от ближайших преследователей. В день выборов в территориальный избирком не поступало жалоб на существенные нарушения. Процесс волеизъявления прошел без эксцессов на всех участках, а число избирателей было примерно таким же, как и на предыдущих выборах в Череповецкую городскую Думу», - рассказал Вадим Германов.

Главная интрига выборов заключалась в выдвижении кандидатом в депутаты городской Думы Череповца главы Вологодского округа Игоря Быкова. Эксперты прогнозируют, что именно он займёт должность председателя Думы и главы города.

Довыборы в городскую Думу Череповца были необходимы, чтобы сформировать новый состав из-за добровольной отставки девяти депутатов.