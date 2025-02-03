Маневровый локомотив снес «Ладу Гранта» в Лосте

В Лосте маневровый локомотив снес автомобиль «Лада Гранта» на железнодорожном переезде. Происшествие случилось сегодня утром около локомотивного депо «Лоста».

«По предварительной информации, сегодня в 05.52 на ж/д переезде к локомотивному депо «Лоста» водитель, мужчина 1987 года рождения, управляя автомашиной «Лада Гранта», при проезде регулируемого ж/д переезда, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с маневровым локомотивом», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля был госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

Сообщается, что на движение пассажирских поездов ДТП не повлияло.