«Северсталь» и «Спартак» забросили 14 шайб на двоих в матче регулярного сезона КХЛ.

Ещё недавно эти команды боролись за вторую строчку западной конференции, но перед очной встречей занимали уже 4 и 5 места, пропустив вперёд московские клубы ЦСКА и «Динамо». Череповчане быстро открыли счёт и уже к 5-й минуте вели 2:0 после голов Артём Щучинова, который отправлял шайбу в пустые ворота и Николая Чебыкина.

В середине стартового периода Михаил Котляровский отправил третью шайбу в ворота Дмитрия Николаева, заставив «Спартак» взять ранний тайм-аут и заменить вратаря. На лёд вышел Артём Загидулин.

Уйти на первый перерыв «сухим» не удалось и Константину Шостаку. За 25 секунд до сирены «красно-белые» отыграли один гол, а к середине основного времени матча и вовсе сравняли счёт, забросив две шайбы за 3 минуты. После чего «сталевары» ещё дважды выходили вперёд благодаря голам Пилипенко и Котляровского, а москвичи каждый раз сравнивали счёт, уйдя на второй перерыв при равном счёте 5:5.

На старте третьего периода Давид Думбадзе вновь вывел череповчан вперёд, на что ему ответил Михаил Мальцев - 6:6.

Окончательно сломить сопротивление гостей «желто-черные» смогли только за две с половиной минуты до финальной сирены. Сначала Кирилл Пилипенко вновь вывел череповчан вперёд, сделав дубль в матче. Ещё один дубль у Давида Думбадзе, который отправил шайбу в пустые ворота, принеся победу «Северстали» со счётом 8:6.

Череповчане благодаря этой победе вернули себе второе место на Западе, набрав 67 очков после 52 игр. В следующем матче, 6 февраля, сыграют со своим недавним обидчиком, московским ЦСКА, которому в конце января проиграли 1:6.