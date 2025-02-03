Четыре человека госпитализированы после пожара в Вологде

Возгорание произошло в воскресенье, 2 февраля, около семи утра в доме №11 на Городском Вале в областной столице. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Вологодской области.

Пожар начался в коммунальной квартире на 3-м этаже. На место происшествия выехали 22 огнеборца и 7 единиц техники. По приезде выяснилось, что в одной из комнат горел диван.

«В помещении находились двое мужчин и женщина. Ещё один пострадавший был в коридоре. Их оперативно передали прибывшим медикам. Все четверо госпитализированы. Ещё одного мужчину из соседней комнаты вывели на улицу в спасустройстве. Он не пострадал», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пожар удалось ликвидировать на площади 4 квадратных метра. Огонь повредил диван и внутреннюю отделку помещения. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.