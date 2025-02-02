Торговые пошлины Трампа раскалывают НХЛ. Канадские болельщики освистали американский гимн

[ Общество ]
Автор:
Алексей Колосков

НХЛ

Вчерашний день стал знаковым в истории мировой торговли. Дональд Трамп официально ввел торговые пошлины в отношении Канады и Мексики. Также досталось Китаю. Эксперты уже окрестили 1 февраля 2025 года началом мировой торговой войны. Совершенно неожиданно это событие может сказаться на хоккее…

Во время матча Национальной хоккейной лиги между командами «Оттава Сенаторз» - «Миннесота Уайлд», который проходил на площадке канадской команды, болельщики подняли свист во время исполнения певицей Мандиа американского гимна. Также были слышны оскорбительные выкрики.

Похожая ситуация произошла и на другом матче, между «Калгари Флэймз» и «Детройт Ред Уингз», которая прошла в Калгари, которая прошла на стадионе в Калгари. Об этом в своем аккаунте соцсети X написал ведущий радиостанции Ched из Эдмонтона Кортни Терио.

Как известно НХЛ это лига, в которой играют как канадские, так и американские клубы. Если до недавнего времени болельщики фактически не делили клубы на свои и американские, то теперь возможен раскол.

Мы в очередной раз наблюдаем, как политика вмешивается в спорт. Хотя в отличие от российского хоккея, канадцам хотя бы повезло, что их ни откуда не исключили и не дисквалифицировали. Ситуация развивается по непредсказуемому сценарию…

Теги:
спорт политика
скриншот видео
 

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