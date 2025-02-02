Вологодское «Динамо» подписало контракт с воспитанником псковского футбола Арсением Ягодкиным. В клубе Арсений будет на позиции центрального защитника.

Арсений родился в Пскове 12 августа 2000 года. Уже после первого класса стал заниматься в секции футбола.

«Изначально я стал играть правым полузащитником. Я быстро бегал, забивал много голов в каждом матче. Потом со временем меня передвинули на позицию опорного полузащитника. Где-то в девятом классе я стал очень быстро расти и в итоге был одним из самых высоких в команде. Из-за этого тренер отодвинул меня в защиту. Да и там особо не было кандидатов на это место, поэтому я стал центральным защитником», – рассказал футболист о своей карьере.

В 2017 году Арсений стал выступать на ФК «Псков-747», затем перешел в команду Носта» из города Троицк Оренбургской области.

В сезоне 2024 года футболист сыграл за столичную команду «Родину-2» второй лиги.