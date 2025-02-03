Как подготовиться к ЕГЭ, чтобы сдать без проблем и успешно поступить в вуз?

Базовые правила



«Онлайн-подготовка школьников к ЕГЭ. Как избежать стресса ученикам и их родителям» – вебинар с таким названием состоялся недавно в интернете. Его участниками стали клинический психолог Мария Афонина и представитель компании «Ростелеком» Ирина Кобрина, давшие школьникам и родителям ряд ценных советов.

- Более 50% учеников старших классов испытывают перед единым государственным экзаменом сильный стресс. В основном они беспокоятся о том, что не поступят в университет своей мечты. Кроме того, дети боятся совершить ошибку на экзамене или разочаровать своих родителей. Причём это не тот оптимальный стресс, который называется эустрессом и мобилизует человека, мотивирует его на достижение цели. Это вредный стресс – дистресс, во время которого у нас усиливаются тревога, волнение, страх, возникает психологическое истощение и сильно снижается работоспособность. Он способен привести ребёнка к выгоранию, что очень опасно, — рассказала Мария Афонина.

Чтобы полезный стресс не переходил во вредный, психолог рекомендовала старшеклассникам и их родителям соблюдать несколько простых правил.

Во-первых, школьнику нужно спать как минимум семь – восемь часов в сутки. Нельзя уменьшать этот временной период, нельзя отнимать у сна часы в пользу учёбы.

- Работая с подростками, я всегда говорю, что, выбирая между «решить тест» и «поспать семь – восемь часов», нужно всегда выбирать сон, — подчеркнула Мария.

Во-вторых, необходимо регулярно и правильно питаться. Организм ребёнка – не робот, он нуждается в постоянном притоке энергии. Школьнику надо завтракать, обедать и ужинать, а заниматься учёбой только после еды.

В-третьих, очень важна физическая активность – она помогает справляться и с психологическими проблемами, и с длительной интеллектуальной нагрузкой.

- Эти три ключевых совета могут показаться скучными и банальными, но они базовые. И они работают. Ведь подготовка к ЕГЭ – не спринт, а, скорее, длительная марафонская дистанция, на которой очень важно правильно распределять ресурсы. Снижение резервов организма неизбежно приводит к дистрессу и ухудшению качества учёбы. Поэтому очень важно следить за самочувствием и здоровьем подростка, вовремя реагируя на негативные изменения и исправляя их. Заранее спрашивайте у своего сына или дочери: успели ли они пообедать, получилось ли у них выспаться, погуляли ли они, как они себя чувствуют? И только потом следует вести речь об учебных занятиях, — объяснила Мария Афонина.



Мария Афонина, клинический психолог



Режим и поддержка

Обеспечив своему ребёнку эти базовые условия, родители должны сразу же идти дальше и организовать ему как правильный рабочий день, а также выделить время на самоподготовку.

Здесь имеет смысл применить «правило числа один». Старшекласснику нужно давать не меньше одного часа перерыва после школы. В один день лучше назначать только одно дополнительное занятие с одним репетитором. Отдых должен начинаться не позже, чем за один час до сна. Ребёнку необходимо предоставлять один полноценный выходной в неделю.

По мнению психолога, порой родители имеют право пойти дальше: если школьнику становится сложно готовиться к ЕГЭ, то один раз в месяц ему можно разрешить пропустить школу по семейным обстоятельствам, чтобы дополнительно отдохнуть.

- Составьте вместе с подростком расписание самоподготовки, потому что у детей ещё нет хороших навыков планирования и тайм-менеджмента. При этом в расписании надо обязательно предусмотреть время для отдыха, — советует Мария Афонина.

И, наконец, очень важно регулярно поддерживать ребёнка. Никаких запугиваний («не сдашь экзамен – пойдёшь в армию»), никаких завышенных претензий и ожиданий («сдать ЕГЭ надо на 100 баллов») – только поддержка. Позитивный настрой, который транслируют на сыновей и дочерей папы и мамы: «У тебя всё получится», «Всё будет хорошо», «Я в тебя верю» и т.д., – а также своевременная помощь (в виде объяснений сложного материала, совместного разбора тем, привлечения репетиторов, установки репетиторских программ, обеспечения условий для подготовки) творят чудеса. Вполне возможно, что ваш ребёнок вас удивит и наберёт гораздо больше баллов, чем вы от него ожидали.



Мария Афонина, клинический психолог



«Цифра» в помощь

Одним из ключевых факторов успешной сдачи ЕГЭ является постоянная самоподготовка, которой занимаются старшеклассники. И тут им на помощь приходят образовательные сайты и обучающие программы.

- Образовательными сайтами, цифровыми учебниками, пособиями и тестами сегодня пользуются до 40% подростков в России. Подростки 12 – 17 лет проводят в сети 6,5 часов ежедневно, поэтому занятия на курсах и с репетиторами по интернету среди них уже популярнее, чем офлайн-обучение, — рассказала Ирина Кобрина, руководитель направления продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов компании «Ростелеком», куратор платформы «Лицей».

Она подчеркнула, что сегодня у школьников есть возможность подключиться к интернет-сервисам подготовки к ЕГЭ, которые по своей сути являются онлайн-стимуляциями этого экзамена. На таких сервисах есть как экзаменационные тесты, так и большое количество учебных материалов по всем предметам школьной программы – вплоть до специальных видеоуроков.

Благодаря таким цифровым продуктам старшеклассники получают возможность неоднократно пробовать свои силы и раз за разом тренировать необходимые навыки, сдавая ЕГЭ в домашних условиях. В результате, когда начнётся реальный экзамен, они встретят его во всеоружии.

При этом цифровой экзаменационный процесс максимально приближен к реальному ЕГЭ – с запуском счётчика времени, заполнением необходимых бланков и прохождением самого тренировочного тестирования.



Ирина Кобрина, руководитель направления продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов компании «Ростелеком», куратор платформы «Лицей»



Выгодно и удобно

В чём плюсы подготовки к ЕГЭ на специализированных ресурсах? Их несколько.

Во-первых, серьёзная экономия денег. Занятия с репетиторами – это дорого: траты на них могут составлять десятки тысяч рублей каждый месяц. Далеко не каждая семья может позволить себе такие расходы. Подписка же обойдётся родителям школьника гораздо дешевле, и платить за неё нужно только раз в месяц.

Во-вторых, благодаря тренировкам у подростка за несколько месяцев формируется навык прохождения тестов «в реале»: он набивает руку и приходит на ЕГЭ, будучи уже к нему хорошо подготовленным.

В-третьих, благодаря сформировавшимся навыкам ребёнок приобретает уверенность в себе, избавляется от страха перед неудачей, поэтому на самом экзамене уже меньше волнуется и тревожится, что чрезвычайно важно.

- После прохождения тестирования старшеклассник будет видеть свой результат в виде количества набранных баллов. Бланки проверяются реальными преподавателями и методистами с многолетним опытом работы, действующими членами предметных комиссий ЕГЭ, которые дают детям развёрнутую обратную связь по тем вопросам, где были допущены ошибки, — пояснила Ирина Кобрина.

Так что успешно сдать единый госэкзамен вполне реально. Для этого надо обеспечить ребёнку соответствующие условия и дать ему возможность регулярно заниматься, в том числе с помощью современных специальных онлайн-стимуляторов ЕГЭ.