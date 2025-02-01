"Это была пощечина". Большинству пожарных тушивших пожары в Лос-Анджелесе предложили уволиться

Неожиданное продолжение получила тема пожаров, которые прокатились по Калифорнии. Не успели перестать дымиться угли сгоревших деревьев и домов, как пожарные тушившие эти пожары получили предложение уволиться по собственному желанию.

Как пишет издание The Washington Post, администрация Дональда Трампа предложила многим сотрудникам, участвующих в тушении пожаров, уволиться до конца сентября и получить за это зарплату за восемь месяцев. В противном случае многие будут сокращены в ходе масштабной оптимизации численности федеральных служащих.

Изначально это предложение вызвало шок. Как заявил один из пожарных, для многих это стало настоящей пощечиной. Мало того, у многих это предложение вызывает недоумение, потому что пожарные службы и так задыхаются от кадрового голода. После масштабных пожаров все ждали наоборот увеличение штата, а вышло все совершенно иначе.

В свою очередь в Федеральном правительстве заявили, что каждый сезон в пожарные службы набирается около 20 000 сезонных и штатных лесных пожарных, которые занимаются материально техническим обеспечением службы, другие занимаются прореживанием и контролируемым сжиганием растительности для снижения риска лесных пожаров, что служить профилактикой предотвращения будущих пожаров. В рядах этих специалистов есть профессиональные парашютисты-пожарные, которые спускаются в самые труднодоступные места для тушения очагов возгорания.

Определенная реформа службе необходима, но решение Трампа удивило даже самых ярых его сотрудников. Однако эту идею активно поддерживает Илон Маск, который считает, что сокращение федеральных агентств позволит правительству резко сократить свои расходы и работать более эффективно.

При этом большинство пожарных не планируют принимать это предложение, и наоборот, при поддержке профсоюзов требуют повышения зарплаты.

Но главный вопрос, который многих интересует, кто будет тушить следующие пожары, если таковые будут, если все уволятся? Пока никто не дал вразумительного ответа. Поэтому будет очень интересно, чем все это закончится. В США по-настоящему становится интересно…