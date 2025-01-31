Российскую полицию пересадят на электросамокаты. ДПС переходит на новые технологии

Уже в ближайшем будущем во всех городах России может появиться электросамокатная полиция. По крайней мере в одном из российских городов стражи порядка вовсю рассекают на электрических СИМ.

В качестве эксперимента будет использоваться федеральная территория «Сириус» в городе Сочи. Это будет совместный проект между сервисом кикшеринга «МТС Юрент» и ОМВД России, в результате которого сочинские полицейские получат в свое распоряжение электросамокаты специального дизайна.

Цель данного эксперимента, оценить эффективность применения данного вида транспорта в процессе патрулирования. По мнению руководства «МТС Юрент» электросамокаты, в силу своей компактности, позволяют сотрудникам полиции быстрее перемещаться по улицам, В условиях достаточно плотного трафика и узких улочек, где не сможет проехать автомобиль, использование электросамоката может дать стражам порядка важное преимущество.

Если эксперимент даст положительные результаты, то электросамокаты появятся у полицейских и у других российских городов. Подведение итогов запланировано на конец февраля 2025 года.

Новые технологии, дают новые возможности, главное, чтобы батарейка не разрядилась не вовремя…

