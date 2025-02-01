Сергей Жестянников назвал вытегорское предприятие примером социально ответственного бизнеса

[ Общество ]

Спикер Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестяников назвал предприятие «Белый ручей» Вытегорского района настоящим примером социально ответственного бизнеса.

«Его главное отличие - высокая заинтересованность в развитии района и поселка. На средства предприятия построены детский сад, средняя школа, участковая больница, православная церковь, церковно-приходская воскресная школа, закрытый хоккейный корт, плавательный бассейн, общественная баня, автомобильная дорога в п. Янишево, произведено асфальтирование уличной сети в поселке Депо», - перечислил председатель ЗСО. 

Около 90 % жилого фонда поселков Белый Ручей, Депо, Янишево, Новостройка, Волоков Мост построены предприятием АО «Белый Ручей». Также работникам предприятия предоставляются беспроцентные ссуды на приобретение жилья и отпускаются пиломатериалы на льготных условиях. В настоящее время возводится еще несколько домов, которые будут предоставляться работникам.

Только за последние пять лет на социальные нужды и благотворительность было направило почти 200 миллионов рублей.

«В Вологодской области много социально ответственных предприятий, но опыт «Белого Ручья», безусловно, уникален. Будем транслировать его и развивать», - рассказал Жестянников.

Теги:
бизнес социальная работа ЗСО
 

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