Вологжанин взял золото этапа кубка России по стрельбе

[ Спорт ]

Вологжанин Илья Марсов одержал победу на этапе кубка России по стрельбе из мелкокалиберного оружия.

Стрелок СШОР «Витязь» стал лучшим в упражнении «Винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов лежа» с результатом 629,6 очков. Илья опередил всего на 0,1 очка занявшего второе место Андрея Саблина из Ямало-Ненецкого автономного округа. Третий – Дмитрий Седов из Самарской области.

Этап кубка России по стрельбе из мелкокалиберного оружия среди мужчин и женщин проходит в Ижевске с 28 января по 6 февраля 2025 года.

Теги:
спортивная стрельба кубок России
 

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